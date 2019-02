Déficit comercial em fevereiro foi de US$ 2,125 bi

Brasília – A balança comercial brasileira registrou déficit de US$ 2,125 bilhões em fevereiro, o pior resultado para o mês de toda a série histórica, iniciada em 1994.

As exportações somaram US$ 15,934 bilhões, com média diária de US$ 796,7 milhões. As importações no mês passado totalizaram US$ 18,059 bilhões, com média diária de US$ 903 milhões.

O resultado do mês passado veio melhor do que as estimativas de 21 instituições do mercado financeiro consultadas pelo AE Projeções, que variavam de um déficit entre US$ 2,800 bilhões e US$ 4,166 bilhões, com mediana negativa de US$ 3,000 bilhões.

Na última semana de fevereiro, houve um superávit de US$ 562 milhões, resultado de vendas externas de US$ 5,054 bilhões e importações de US$ 4,492 bilhões.

Os dados foram divulgados há pouco pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC).

No acumulado do primeiro bimestre de 2014, o saldo ficou negativo em US$ 6,183 bilhões, também o pior resultado para um primeiro bimestre.

As exportações no ano somam US$ 31,960 bilhões e as importações, US$ 38,143 bilhões.