Déficit comercial dos EUA tem queda de 5,4% em outubro

Washington – O déficit dos Estados Unidos em seu comércio exterior de bens e serviços diminuiu 5,4% em outubro e ficou em US$ 40,6 bilhões, informou nesta quarta-feira o Departamento de Comércio.

Nesse mês, os EUA exportaram mais petróleo, soja e artigos de coleção, ao mesmo tempo em que aumentaram suas importações de bens a um ritmo mais lento.

As exportações subiram 1,8% para um valor mensal, sem precedentes, de US$ 192,6 bilhões, e as importações cresceram 0,4%, chegando a um valor de US$ 233,3 bilhões, a maior alta desde março de 2012, segundo o relatório.

Entre janeiro e outubro, o déficit comercial dos Estados Unidos chegou aos US$ 402,1 bilhões, comparado com os US$ 499,9 bilhões no período similar de 2012.

Em outubro, o déficit dos Estados Unidos em seu comércio de bens com a China diminuiu 5,2% e ficou em US$ 28,8 bilhões, de acordo com os números do Governo.

O relatório mostra que em outubro as exportações americanas de petróleo subiram 16% em relação com o mês anterior, diferentemente das de soja ao exterior, que caíram substancialmente neste ano, cresceram quase 22%.

Nos últimos três meses, o déficit comercial dos EUA teve uma média mensal de US$ 40,9 bilhões, com pouco mudança da média de US$ 40,2 bilhões nos três meses até setembro