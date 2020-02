Déficit comercial dos EUA cai em 2019 pela primeira vez em 6 anos

Washington — O déficit comercial dos Estados Unidos caiu pela primeira vez em seis anos em 2019, com a guerra comercial entre a Casa Branca e a China reduzindo a conta de importação, ajudando a economia a continuar crescendo moderadamente no quarto trimestre apesar de uma desaceleração nos gastos do consumidor.

O Departamento de Comércio norte-americano informou nesta quarta-feira que o déficit comercial caiu 1,7% para 616,8 bilhões de dólares no ano passado, a primeira queda desde 2013.

As importações de mercadorias recuaram 1,7% no ano passado, com as exportações diminuindo 1,3%, mostrando que a agenda “América Primeiro” do governo Trump diminuiu o fluxo de mercadorias.