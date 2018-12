O déficit comercial dos Estados Unidos cresceu novamente em outubro, alcançando seu nível mais alto em 10 anos, impulsionado por importações recordes e exportações menores.

O déficit de bens e serviços de 55,5 bilhões de dólares foi superior às expectativas dos analistas, com queda de 0,1% nas exportações, a US$ 211 bilhões, e alta de 0,2% nas importações, a US$ 266,5 bilhões, de acordo com dados publicados nesta quinta-feira (6) pelo Departamento do Comércio.