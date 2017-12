Decisão sobre rating do Brasil sairá na próxima semana, diz S&P

Brasília – A agência de classificação de risco Standard & Poor’s comunicou ao Ministério da Fazenda que deve anunciar sua decisão sobre o rating do Brasil na próxima semana, segundo apurou o Broadcast,serviço em tempo real da Agência Estado.

O anúncio precisa ser feito agora porque a agência avisou que não faz avaliações dos países em ano eleitoral.

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participou nesta quarta-feira, 20, de três teleconferências com as agências de classificação de risco S&P, Fitch e Moody’s. As três já emitiram alertas ao governo brasileiro sobre o risco de rebaixamento caso a reforma da Previdência não seja aprovada.

A reforma é considerada essencial para garantir a sustentabilidade das contas do País no longo prazo. Mas o ministro tem dito que o adiamento da votação para fevereiro não atrapalhará as articulações, pelo contrário, pode até ajudar a angariar mais votos.

Meirelles buscou traçar um panorama da recuperação da economia nesta quarta-feira, 20, na conversa com as agências. Também participaram das teleconferências a secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi, e técnicos do órgão.

Procurada pela reportagem, a S&P disse que não comenta reuniões e nem antecipa calendários de divulgações.