Davos começa com Guedes, Doria e Huck no time Brasil

São Paulo — Começa nesta terça-feira (20) a 50ª edição do encontro do Fórum Econômico Mundial, que reúne a elite da elite global em Davos, na Suíça.

Serão 2.820 participantes de 118 países, em uma seleção bem heterogênea. Já nesta terça-feira falam, em diferentes painéis, o presidente americano Donald Trump e a ativista ambiental Greta Thunberg, por exemplo.

Também estarão em Davos os presidenciáveis João Doria, governador de São Paulo, e Luciano Huck, apresentador da Rede Globo. O presidente Jair Bolsonaro decidiu não ir após sua participação criticada no ano passado, mas estará representado por Paulo Guedes, seu ministro da Economia.

Guedes participa, já no primeiro dia, de dois painéis com transmissão online: “Moldando o Futuro da Manufatura Avançada” (9h30 no horário local) e “Panorama Estratégico: América Latina” (14h30 no horário local). Vale lembrar que Davos está quatro horas à frente do horário de Brasília.

A agenda de Guedes na terça-feira inclui também reuniões com os presidentes do UBS, Arcelor Mittal, Microsoft, Visa e Chevron, além de um almoço promovido pelo Itaú Unibanco e um encontro com dois ministros da Suíça: Ueli Maurer, das Finanças, e Guy Parmelin, de Assuntos Econômicos e Educação.

Huck, que também foi no ano passado, antecipou sua chegada com um artigo no blog do Fórum no qual destacou os desafios que vê para o país, destacando desigualdade, meio ambiente e renovação política – em claro contraste com o atual governo.

Huck não tem nenhum painel com transmissão online na programação, mas não é só disso que se trata Davos. O evento também é uma ótima oportunidade para encontros a portas fechadas.

Doria, por exemplo, fala na quinta-feira (23) às 10h30 (horário local) no painel “Moldando o Futuro das Cidades, Infraestrutura e Serviços Urbanos”, mas também tem uma cheio de encontros com possíveis investidores no estado.

O encontro do Fórum, fundado por Klaus Schwab, acontece desde 1971 na cidade suíça imortalizada pelo livro “A Montanha Mágica”, de Thomas Mann, e hoje famosa por sua estação de esqui e pelo encontro que hoje se inicia. Uma vez por ano, a cidade de 11 mil habitantes se torna o centro da política e da economia global.