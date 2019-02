Dados devem mostrar desaceleração de demissões, diz ministro

Rio de Janeiro – Os dados oficiais sobre o mercado de trabalho devem mostrar desaceleração das demissões no mês de agosto, depois da perda de 158 mil vagas formais em julho, disse o ministro do Trabalho, Manoel Dias, nesta quinta-feira.

“Pelas informações que eu tenho e que me passaram, o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) deve reduzir o ritmo de demissões” disse o ministro a jornalistas, acrescentando que os dados serão divulgados na sexta-feira.

“O resultado ainda é negativo … A nossa expectativa e a nossa esperança é que a recuperação ocorra em 2016.” No acumulado do ano até julho, o Brasil perdeu 500 mil vagas com carteira assinada.