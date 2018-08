Custo de vida sobre 0,14% de junho para julho em São Paulo

O índice do Custo de Vida (ICV) de São Paulo aumentou 0,14% de junho para julho.

Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o índice acumulado de agosto de 2017 a julho deste ano 2018 foi de 4,24%. De janeiro a julho, o IVC ficou em 2,69%.

Nos últimos 12 meses, três grupos apresentaram variações acima da média do período. São os grupos Transporte, com aumento de 13,21%; Habitação, que subiu 7,39% e Despesas Diversas, com alta de 7,22%.

As outras taxas ficaram abaixo da média do ano ou foram negativas: Educação e Leitura. Com alta de 4,21%; Saúde, subindo 4,08%; e Despesas Pessoais, com aumento de 1,74%. Houve queda nos grupos Alimentação, que recuou 0,27%; Recreação, com -0,79%; Equipamento Doméstico, com -3,68%; e Vestuário, em queda de 5,29%.