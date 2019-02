Custo de vida na capital paulista cresce 0,81% em março

São Paulo – O Índice do Custo de Vida (ICV) no mês de março na capital paulista aumentou 0,81%, segundo dados divulgados hoje (7) pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). A taxa supera a de fevereiro (0,61%) em 0,20 ponto percentual. Os grupos que mais influenciaram a elevação foram alimentação (1,83%), transporte (0,93%), despesas pessoais (0,51%) e habitação (0,29%).

No grupo alimentação (1,83%), as principais altas ocorreram em alimentos in natura e semielaborados (3,14%) – com destaque para a alta no tomate (37,84%) e a vagem (24,47%) – e alimentação fora do domicílio (0,80%). Em transporte (0,93%), os reajustes dos combustíveis foram os principais responsáveis pelo aumento no transporte individual (1,35%) – não houve variação no transporte coletivo.

Nas despesas pessoais (0,51%), o setor de higiene e beleza foi o destaque, com aumento de 1,07%, enquanto o item fumo e assessórios praticamente não variou. No grupo habitação (0,29%), os principais aumentos foram registrados em operação do domicílio (0,48%) e conservação do domicílio (0,23%).

Em 12 meses, de abril de 2013 a março de 2014, o ICV acumula índice de 6,78%. Nos três primeiros meses deste ano, o acumulado alcança 3,40%, com destaque para educação e leitura (8,12%), despesas pessoais (7,13%) e alimentação (4,54%). As menores taxas foram observadas em despesas diversas (2,53%), habitação (2,31%), transporte (1,92%) e saúde (1,72%).