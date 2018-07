Custo da construção em São Paulo sobe 0,63% em junho

São Paulo – O Custo Unitário Básico (CUB) da construção civil do Estado de São Paulo atingiu R$ 1.356,94 por metro quadrado em junho, expansão de 0,63% na comparação com o mês anterior. No acumulado do ano, a alta atingiu 2,08%, e em 12 meses, e o crescimento chegou a 3,03%.

Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 4, pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (Sinduscon-SP) e pela Fundação Getulio Vargas (FGV). O CUB é o índice oficial que reflete a variação dos custos mensais das construtoras para a utilização nos reajustes dos contratos de obras.

Dentro da composição do indicador, os custos médios com mão de obra representaram 61,28%, materiais, 35,51% e despesas administrativas 3,21%.

Em junho, dos itens que compõem o CUB apenas uma registrou variação positiva maior que o IGP-M (1,87%): cimento CPE-32 saco 50 kg (3,15%). Entre os materiais de maior relevância para o cálculo do CUB, registraram alta o concreto FCK=25 MPa (0,91%) e o aço CA-50 Ø 10 mm (0,77%).

Já nas obras incluídas na desoneração da folha de pagamentos, o CUB teve alta de 0,63% em junho na comparação com maio, totalizando R$ 1.257,65 por metro quadrado. Em 12 meses, o indicador registra alta de 3,12%.

Na mesma base de comparação, foi registrada participação de 58,22% nos custos de mão de obra, 38,32% de materiais e 3,46% em despesas administrativas.