Custo da construção civil cresce 0,68% em julho, diz IBGE

Rio de Janeiro — O Índice Nacional da Construção Civil (INCC/Sinapi), divulgado nesta quinta-feira, 8, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), subiu 0,68% em julho, após uma elevação de 0,35% em junho.

O Sinapi funciona como fonte oficial de referência de preços de insumos e de custos de composições de serviços. No ano, o índice acumula taxas de 2,66% no ano e, no acumulado de 12 meses, 4,42%. No ano de 2019, o índice acumulado ficou em 2,66%. A taxa acumulada em 12 meses foi de 4,42%.

Segundo o IBGE, o custo nacional da construção alcançou R$ 1.143,65 por metro quadrado em julho, acima dos R$ 1.135,88 por metro quadrado registrados em junho. A parcela dos materiais teve aumento de 0,47%, enquanto o custo da mão de obra subiu 0,92%.

A maior alta foi observada no custo de mão de obra, que ficou 0,92% mais cara, chegando ao valor de R$ 545,73 por metro quadrado. Já os materiais de construção tiveram inflação de 0,47%, passaram a custar R$ 597,92 por metro quadrado.

(Com Estadão Conteúdo e Agência Brasil)