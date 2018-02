Criação de vagas nos EUA acelera em janeiro e salários disparam

Washington – A criação de vagas de trabalho nos Estados Unidos avançou em janeiro e os salários cresceram ainda mais, registrando o maior ganho anual em mais de oito anos e meio e ampliando as expectativas de que a inflação vai acelerar neste ano com o mercado de trabalho atingindo o pleno emprego.

A economia norte-americana abriu 200 mil vagas de emprego fora do setor agrícola no mês passado, contra 160 mil vagas em dezembro, informou o Departamento do Trabalho nesta sexta-feira.

A renda média por hora avançou em janeiro 9 centavos, ou 0,3 por cento, para 26,74 dólares, depois do sólido ganho de 0,4 por cento em dezembro.

Isso levou o aumento da renda média por hora na comparação anual a 2,9 por cento, a maior desde junho de 2009, de 2,7 por cento em dezembro.