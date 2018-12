Criação de vagas de trabalho nos EUA desacelera em novembro

Washington – A criação de vagas de trabalho nos Estados Unidos desacelerou em novembro e os salários subiram menos que o esperado, sugerindo alguma moderação na atividade econômica que pode dar sustentação às expectativas de menos aumentos da taxa de juros pelo Federal Reserve em 2019.

O relatório mensal de emprego foi divulgado pelo Ministério do Trabalho nesta sexta-feira diante de um cenário de fortes vendas em Wall Street e uma inversão parcial da curva de juros dos EUA, que alimentava temores de uma recessão.

Foram criados 155 mil vagas de trabalho no mês passado, com as empresas de construção contratando o menor número de funcionários em oito meses, provavelmente por conta de temperaturas frias atípicas.

Economistas consultados pela Reuters previam abertura de 200 mil postos de trabalho em novembro. A taxa de desemprego permaneceu inalterada perto da mínima de 49 anos de 3,7 por cento.