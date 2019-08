Criação de vagas de trabalho nos EUA desacelera em julho e salários sobem

Washington — A criação de vagas de trabalho nos Estados Unidos desacelerou em julho e os salários subiram moderadamente.

Segundo o relatório mensal do Departamento de Trabalho divulgado nesta sexta-feira (2), foram criadas 164 mil vagas de emprego no mês passado.

No total, foram 41 mil postos a menos em maio e junho do que o dado anterior. Os ganhos de empregos em julho ficaram em linha com as expectativas dos economistas.

A abertura das vagas junto a uma intensificação das tensões comerciais entre EUA e China, poderá dar munição para o Federal Reserve cortar a taxa de juros novamente no próximo mês. Na última quarta-feira (31), o Fed anunciou um corte de juros pela primeira vez desde 2008.