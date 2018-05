Criação de vagas de emprego nos EUA fica abaixo do esperado em abril

Washington – A criação de vagas de emprego nos Estados Unidos ficou abaixo do esperado em abril e a taxa de desemprego caiu para a mínima de quase 17 anos e meio de 3,9 por cento, uma vez que alguns norte-americanos desempregados deixaram a força de trabalho.

O relatório de emprego do Departamento do Trabalho dos EUA divulgado nesta sexta-feira também mostrou que os saláriostiveram apenas leve alta no mês passado, o que poderia aliviar as preocupações de que as pressões inflacionárias estavam aumentando rapidamente, provavelmente mantendo o Federal Reserve, banco central dos EUA,em uma trajetória gradual de aperto monetário.

O Departamento do Trabalho informou que foram criados no mês passado 164 mil postos de trabalho fora do setor agrícola, contra expectativa de 192 mil.