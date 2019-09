Crescimento vai surpreender para melhor em 2020, diz Samuel Pessôa

São Paulo – As agendas de privatização e concessão de serviços de utilidade pública que devem avançar no próximo um ano e meio serão suficientes para colocar a economia rodando a 2,5% ao ano, na opinião do economista Samuel Pessôa.

O cenário que o economista vislumbra será possibilitado, segundo ele, pelo “brutal ajustamento” que o setor privado vem mostrando. “Estou com um otimismo moderado. Acho que o ano que vem vai surpreender para melhor. As estatísticas mostram que tanto o endividamento quanto a lucratividade das empresas melhoraram”.

O economista participou de bate-papo com o cientista político Bolívar Lamounie sobre o Brasil de hoje e os caminhos para o desenvolvimento, no EXAME Fórum desta segunda-feira (09), cujo tema é como recuperar o foco no desenvolvimento.

O Brasil ainda tem de lidar, no entanto, segundo Pessôa com um legado deixado pelo século XX, que é o atraso educacional. “Entre 1930 e 1980, num momento em que a taxa de crescimento no país era 3% ao ano, nós gastávamos 1,5% do PIB com educação. Esse problema estará conosco, pelo menos, pelas próximas 4 ou 5 décadas”

O cientista político Bolívar Lamounie fala que o país caiu ao longo da sua história na armadilha da baixa renda e que, para sair dessa, além de resolver o problema educacional, temos de subir os investimentos rapidamente. O problema-chave para destravar isso nesse momento, porém, está no sistema político.

“O nosso sistema politico não tem o empuxo necessário para nos levar. Temos que ter uma grande reforma politica que nos faça funcionar de outra maneira”, afirma.

Pessôa é mais otimista em relação ao sistema político no Brasil. Segundo ele, o Brasil está tentando negociar um novo contrato social e que consiste em um processo “super confuso, que não é claro nem totalmente transparente ou consciente e que ocorre mediado pela política”.

“Com todos os problemas, o sistema político brasileiro é minimamente capaz de fazer a mediação entre as demandas da sociedade e a formulação da política econômica lá na ponta”, defende Pessôa.