Crescimento do PIB dos EUA no 3° tri é revisado para baixo a 3,2%

Washington – A economia dos Estados Unidos cresceu em seu ritmo mais rápido em mais de dois anos no terceiro trimestre, impulsionada por gastos empresariais robustos, e caminha para o que pode ser um ganho modesto no próximo ano com os cortes de impostos aprovados pelo Congresso nesta semana.

O Produto Interno Bruto expandiu a uma taxa anual de 3,2 por no trimestre passado, informou o Departamento de Comércio em sua terceira revisão do PIB nesta quinta-feira.

Embora o dado tenha ficado um pouco abaixo da taxa de 3,3 por cento relatada no mês passado, foi o ritmo mais rápido desde o primeiro trimestre de 2015 e marcou uma aceleração da taxa de 3,1 por cento do segundo trimestre.