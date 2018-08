Crescimento de vagas de emprego nos EUA desacelera em junho

Washington – O crescimento do número de vagas de emprego nos Estados Unidos desacelerou mais do que o esperado em julho, devido a dificuldades das empresas em encontrar trabalhadores qualificados, enquanto a taxa de desemprego diminuiu, indicando um aperto das condições no mercado de trabalho.

O número de empregos fora do setor agrícola aumentaram em 157 mil no mês passado, informou o Departamento de Trabalho nesta sexta-feira. A economia criou mais 59 mil empregos em maio e junho do que o relatado anteriormente. O mercado precisa criar cerca de 120 mil empregos por mês para acompanhar o crescimento da população em idade ativa.

A taxa de desemprego caiu um décimo de ponto percentual para 3,9 por cento em julho, mesmo com mais pessoas entrando no mercado de trabalho, em um sinal de confiança nas perspectivas de emprego.