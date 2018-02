Cresce a confiança da indústria fluminense em janeiro, diz Firjan

Rio – Os industriais do Estado do Rio estão mais otimistas neste início de ano. Conforme o Índice de Confiança do Empresário Industrial Fluminense, calculado pela Federação das Indústrias do Rio (Firjan), o indicador de “Expectativas” atingiu 55,3 pontos em janeiro, informou a entidade. O índice varia de zero a cem, e os resultados acima de 50 indicam otimismo – o indicador fechado registrou 52,3 pontos.

“Desde 2015 os industriais fluminenses iniciavam o ano pessimistas, com o indicador abaixo de 50 pontos”, diz a nota divulgada nesta terça-feira, 20, pela Firjan.

O indicador de “Expectativa da Economia Brasileira” registrou 54,6 pontos.

“A expectativa positiva se deve à conjuntura econômica nacional, com PIB (Produto Interno Bruto) em crescimento e taxa de desemprego em queda, além das reformas previdenciária e tributária, que estão em discussão no Congresso”, diz a nota divulgada pela Firjan, que não leva em conta a desistência, por parte do governo federal, de levar à votação a proposta de emenda (PEC) constitucional que reforma a Previdência.

Segundo a Firjan, a pesquisa de janeiro mostra ainda que os industriais também estão com boas perspectivas em relação às suas empresas. Esse indicador atingiu 58,6 pontos.

Já o indicador “Expectativa do Estado” ficou abaixo dos 50 pontos, com 42,4 pontos.

“As expectativas relacionadas ao Rio não são boas por conta da situação fiscal do estado, dos indicadores de segurança pública e do ambiente político”, diz a nota da Firjan.