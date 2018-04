Crédito imobiliário com recursos da poupança cresce 11,2% no 1º tri

Os financiamentos de imóveis com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) em março recuaram 5,2 por cento na comparação anual, mas subiram 7,7 por cento ante fevereiro, somando 3,8 bilhões de reais em março, informou nesta quinta-feira a Abecip, instituição que representa as financiadoras de imóveis.

No acumulado do primeiro trimestre, o volume de crédito para compra de imóveis com recursos da poupança aumentou 11,2 por cento ante igual intervalo de 2017, para 11,19 bilhões de reais, o que a associação avaliou como “sinal de recuperação” do setor.

Segundo a Abecip, o financiamento imobiliário via SBPE permitiu a aquisição e construção de 44,26 mil unidades nos três primeiros meses de 2018, alta de 8,2 por cento ano a ano.

Apenas em março, 15,3 mil imóveis foram financiados, um número 16,9 por cento maior ante fevereiro, mas 1 por cento inferior ao do mesmo mês de 2017.

O Bradesco liderou o ranking de maiores financiadores para compra e construção de imóveis em março, seguido por Santander Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú Unibanco e Banco do Brasil.

Para 2018, a expectativa da Abecip é de expansão ao redor de 10 por cento no crédito imobiliário.