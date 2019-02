Crédito da Caixa sobe 39,5% em 12 meses até fevereiro

São Paulo – A Caixa Econômica Federal informou nesta quinta-feira que sua carteira de crédito cresceu 39,5 por cento nos 12 meses encerrado em fevereiro, para 260 bilhões de reais.

O número representa um crescimento de 22,2 pontos percentuais acima do mercado, que registrou aumento de 17,3 por cento no mesmo período, segundo dados divulgados pelo Banco Central e mencionados pelo banco federal em nota.

Do total, a carteira de empréstimos imobiliários, a mais importante do banco, somou 160 bilhões de reais, com um salto de 40,2 por cento.

O crédito à pessoa física cresceu 33,7 por cento, impulsionado pela linha de cheque especial, com aumento de 55,9 por cento; e pelo crédito consignado, subindo 28,4 por cento. Os empréstimos para empresas avançaram 41,3 por cento.

Segundo a instituição, com o desempenho no mês passado, sua fatia no mercado total de crédito atingiu 12,8 por cento do sistema financeiro no país.

A estimativa do banco para 2012 é crescer cerca de 35 por cento o estoque de financiamentos, para 14 por cento do mercado.

Acelerando mais

Os números chegam num momento em que o governo prepara uma ofensiva dos bancos estatais Caixa e Banco do Brasil, com ofertas de juros menores em várias linhas, com o objetivo de forçar uma queda dos spreads bancários do sistema, segundo fontes com conhecimento do assunto.

Por outro lado, o Banco Central divulgou na terça-feira que o índice de inadimplência das pessoas físicas, medido pelo saldo de operações vencidas com mais de 90 dias, em fevereiro manteve-se no patamar de 7,6 por cento do mês anterior, o maior nível desde dezembro de 2009.