Cotado para o BC, diretor do Santander se reúne com Paulo Guedes

Brasília – O diretor do Santander Roberto Campos Neto esteve reunido nesta terça-feira, 13, com o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, no centro de transição. Na lista dos cotados para comandar o Banco Central no governo de Jair Bolsonaro, Campos Neto saiu do local por volta das 13h30, mas não falou com a imprensa.