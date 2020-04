Cortes de empregos nos EUA disparam em março com coronavírus

Os anúncios de cortes de postos de trabalho por empregadores nos Estados Unidos saltaram de 56.660 em fevereiro para 222.288 em março, diante do impacto econômico da pandemia de coronavírus, segundo pesquisa divulgada nesta quinta-feira pela Challenger, Gray & Christmas.

Do total, 141.844 cortes têm relação com a Covid-19, como é conhecida a doença causada pelo vírus. Entre esses, 83.234 ocorreram na indústria de entretenimento e lazer e 11.991 no setor automotivo.

Os cortes não consideram licenças temporárias.