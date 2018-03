Corte de imposto sinaliza apoio da China à indústria e pequena empresa

Pequim – O Conselho Estatal da China, o gabinete de governo do país, revelou nesta quarta-feira um plano de redução de impostos para apoiar o setor manufatureiro e as pequenas empresas.

A partir de maio, o imposto sobre valor agregado para as fábricas será reduzido de 17% para 16%, segundo comunicado publicado no principal site do governo central.

O mesmo tributo para os setores de transportes, construção e telecomunicações, entre outros, será cortado de 11% para 10%, de acordo com a nota oficial.

As medidas somadas devem reduzir a carga tributária para as companhias chinesas e estrangeiras em mais de 400 bilhões de yuans (US$ 64 bilhões) neste ano, segundo o comunicado.

O plano é consistente com um relatório entregue pelo premiê Li Keqiang na reunião anual legislativa, concluída neste mês. Li disse no documento que o governo pretende reduzir a carga tributária para companhias e pessoas físicas em mais de 800 bilhões de yuans neste ano. Fonte: Dow Jones Newswires.