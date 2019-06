Corte da Selic já aparece nas apostas; Copom divulga decisão nesta quarta

O que parecia impensável há dez dias começa a entrar no radar de alguns operadores e até de um nome bastante experiente no mercado.

A curva de juros já embute uma chance marginal, de pouco mais de 6 pontos, o equivalente a uma probabilidade de 25%, de que a Selic seja cortada no Copom da próxima quarta-feira, 19, – antes, portanto, de um sinal efetivo de aprovação da Previdência. Até a semana passada, essa aposta era praticamente nula.

O cenário mais provável ainda é de que o novo ciclo de flexibilização comece no segundo semestre – e a Selic seja mantida em 6,5% nesta semana. O Banco Central já deixou claro que aguarda o desenrolar da reforma na Câmara, visão compartilhada por economistas, dada a fragilidade das contas públicas.

Além disso, analistas vêm dizendo que o BC teria que fazer algum tipo de sinalização antes do corte, e o discurso da autoridade monetária se mantém mais cauteloso. Essa alteração teria que vir, portanto, na próxima semana, preparando o terreno para os próximos meses.

Mas, com dados da atividade especialmente fracos — IBC-Br veio novamente abaixo do esperado em abril –, inflação podendo ficar abaixo da meta em 2020 e expectativas ancoradas, o caminho já estaria aberto para que a flexibização comece agora, na avaliação do ex-BC e sócio da Mauá Capital, Luiz Fernando Figueiredo.

“Eu acho que pode vir agora, sim. Apesar do comunicado do BC até recentemente, as condições já estão bem presentes para a necessidade de queda de juros já nesta próxima reunião”, diz Figueiredo.