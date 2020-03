Coronavírus: UE anuncia 37 bilhões de euros para estimular economia

São Paulo — A União Europeia (UE) anunciou nesta sexta-feira, 13, um pacote emergencial de 37 bilhões de euros, utilizando “toda a flexibilidade prevista na estrutura fiscal”, para financiar medidas urgentes de combate ao coronavírus e seus impactos econômicos.

Além disso, a presidente da Comissão Europeia, braço executivo da UE, Ursula Von der Leyen, em coletiva de imprensa, ressaltou que a entidade está pronta para ativar uma medida emergencial de crise que suspende a necessidade de os governos reduzirem os déficits fiscais, caso a conjuntura se agrave.

“Nossa prioridade é que todas as companhias tenham a liquidez necessária”, afirmou Von der Leyen, para quem os governos devem aumentar seus gastos para apoiar as economias e o sistema de saúde. “Precisamos ajudar a Itália a superar essa crise”, completou.

As medidas fiscais foram anunciadas um dia depois de o Banco Central Europeu (BCE) decepcionar o mercado em seus estímulos monetários.

Embora tenha proposto um aumento das compras de bônus e uma nova rodada de empréstimos de longo prazo, a autoridade contrariou as expectativas e não reduziu as taxas básicas de juros do bloco.