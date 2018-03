Coreia do Sul promete abrir negociação com Mercosul “em breve”

Brasília – O primeiro-ministro da Coreia do Sul, Lee Nak-yeon, se reuniu nesta segunda-feira com o presidente Michel Temer e prometeu abrir “em breve” uma negociação com o Mercosul, segundo informaram fontes oficiais.

O acordo entre a Coreia do Sul e o bloco integrado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai foi abordado durante o encontro de ambos os políticos no Fórum Mundial da Água, que iniciou hoje em Brasília.

As negociações do Mercosul também foram discutidas durante uma reunião entre Temer e o primeiro-ministro de Marrocos, Saad Dine El Otomani, segundo um comunicado da Presidência.

Ambos os governantes falaram sobre a “necessidade” de fechar um pacto entre Mercosul e Marrocos, cuja negociação foi retomada em novembro do ano passado, e conversaram sobre a “cooperação agropecuária” entre os países.

O representante marroquino também expressou o desejo das companhias de seu país de adquirir mais aeronaves da Embraer e relatou o “grande número” de passageiros nos voos entre São Paulo e Rio de Janeiro e Casablanca. Marrocos também aguarda a definição de detalhes para uma nova rota entre a cidade marroquina e Fortaleza.