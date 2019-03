Copom mantém juros inalterados em 6,5% pela oitava vez seguida

São Paulo – O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central anunciou nesta quarta-feira (20) a manutenção da taxa Selic em 6,5%. É a oitava vez seguida que os juros ficam inalterados nesta patamar, o mais baixo desde que a Selic passou a ser usada como referência em 1996.

A reunião, que começou ontem em Brasília, foi a primeira sob a liderança do economista Roberto Campos Neto, que assumiu a presidência do BC no lugar de Ilan Goldfajn. no cargo desde junho de 2016. Além Campos Neto, também estrearam no colegiado o diretor de Política Monetária, Bruno Serra, e o diretor de Organização do Sistema Financeiro, João Manoel Pinho de Mello.

Ranking de juros reais

Frequentemente citado como o país com os maiores juros do planeta, o Brasil segue na sétima posição no ranking de juros reais (juros nominais menos a inflação projetada para os próximos 12 meses). No meio de dezembro, o país ocupava a sexta posição.

O levantamento é feito e publicado pelo site MoneYou em parceria com a Infinity Asset Management e considera as 40 principais economias do mundo.

Veja a taxa de juros reais de 20 economias analisadas: