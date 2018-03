Conversas com EUA sobre tarifas são prioridade, diz Merkel

Bruxelas – A chanceler alemã Angela Merkel afirmou nesta sexta-feira que conversas com os Estados Unidos sobre as tarifas sobre aço e alumínio importados devem ser uma prioridade.

Ao mesmo tempo, ela sublinhou que apoia totalmente a Comissão Europeia, que negocia questões comerciais em nome dos membros da União Europeia.

Durante evento em Munique, Merkel disse que o melhor cenário seria que a isenção das tarifas sobre os produtos da UE, acrescentando que, se as conversas fracassarem, “nós, na Europa, podemos reagir, é claro”.

Ontem, o presidente dos EUA, Donald Trump, assinou um decreto impondo tarifas de 25% sobre a impostação de aço e de 10% sobre a de alumínio.

A tarifação entrará em vigor em 15 dias e não vale para o México e para o Canadá, que negociam com Washington uma revisão do Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta na sigla em inglês).Fonte: Associated Press.