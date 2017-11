Contribuições à previdência privada crescem 28,9% em setembro

São Paulo – O setor de previdência complementar registrou aumento de 28,9% nas contribuições aos planos em setembro deste ano na comparação com igual mês do ano anterior, de acordo com dados do balanço da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi), entidade que representa 67 seguradoras e entidades abertas de previdência complementar no País. O volume de aportes atingiu R$ 9,58 bilhões no mês.

Em todo o terceiro trimestre de 2017, as contribuições somaram R$ 29,76 bilhões, total 14,19% maior que o montante registrado no terceiro trimestre de 2016.

Nos nove meses de 2017, as contribuições somaram R$ 84,23 bilhões e a expansão foi de 7,9% em relação aos R$ 78,03 bilhões do mesmo período em 2016.

O resultado da captação líquida no trimestre foi um saldo positivo de R$ 14,76 bilhões, 11,20% superior ao computado de julho a setembro do ano passado.

Apenas no mês de setembro, a captação líquida foi de R$ 4,92 bilhões, um saldo 40,01% superior aos R$ 3,51 bilhões verificados em setembro do ano passado.

O setor fechou setembro com R$ 743,30 bilhões em ativos administrados, volume 19,29% superior aos R$ 623,08 bilhões registrados no ano passado.

Ao final de setembro, eram 13,7 milhões de pessoas com planos de previdência privada contratados no País, aumento de 8,15% ante o ano anterior.

Os planos individuais, incluindo os para menores, responderam por 88,61% dos novos aportes em setembro.

Os 11,39% restantes correspondem aos planos coletivos de empresas, oferecidos em forma de benefícios aos colaboradores, e planos contratados por sindicatos e associações de classes para adesão de seus associados.