Contrato de aluguel em SP sobe 15,8% em 12 meses

São Paulo – Os contratos novos de aluguéis de casas e apartamentos fechados em abril deste ano na cidade de São Paulo apresentaram uma alta média de 15,82% no acumulado dos últimos 12 meses, segundo a Pesquisa Mensal de Locação Residencial, divulgada hoje pelo Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo (Secovi-SP). O resultado de abril representa uma alta de 2,2% em relação a março.

Em nota, o vice-presidente de Gestão Patrimonial e Locação da entidade, Francisco Crestana, credita a alta ao atual desequilíbrio entre demanda e oferta de imóveis para alugar. No mês passado, o aluguel das moradias de três dormitórios foi o que mais subiu, com elevação média de 2,5% ante março, enquanto o custo das residências de dois dormitórios teve alta de 2,2%. No caso das unidades com apenas um dormitório, o aumento foi de 2%.

De acordo com a pesquisa, sobrados e casas foram os imóveis alugados mais rapidamente, registrando em abril um Índice de Velocidade de Locação (IVL) médio de 12 a 30 dias. O prazo para locação dos apartamentos, por sua vez, variou entre 18 e 37 dias.