Contra coronavírus, Alemanha lança plano de socorro a empresas e empregos

O governo alemão lançou nesta segunda-feira, (09), um pacote de investimentos públicos e de socorro para companhias prejudicadas pelo novo coronavírus, apurou o jornal Folha de S. Paulo.

A medida visa evitar que a maior economia da Europa mergulhe em uma recessão. Pelo menos 12,4 bilhões de euros (mais de 60 bilhões de reais) serão investidos nos próximos quatro anos, além de 8 bilhões de euros (40 bilhões de reais) em obras ferroviárias, rodoviárias e fundos para a construção civil.

De acordo com o Ministério de Finanças da Alemanha, o governo vai garantir liquidez para empresas que enfrentem quedas bruscas de receita e acesso a um programa estatal que permite a redução do número de horas trabalhadas por funcionários de empresas. Dessa forma, garantiria redução de picos de desemprego.

Entre as medidas também está o pedido de relaxamento das exigências da União Europeia em relação aos gastos públicos e o socorro financeiro aos países mais afetados economicamente.

Até esta segunda-feira, foram registrados cerca de mil casos de contaminação pelo vírus além de duas mortes confirmadas no país. França e Alemanha estão entre os países com maiores registros de casos, após China, Coreia do Sul, Itália e Irã. El Salvador proibiu visitantes vindos da Alemanha ao país.

Segundo o FMI (Fundo Monetário Internacional), é necessária uma reação rápida por parte dos países para que uma crise temporária (de surto do coronavírus) não se torne permanente, gerando a falência de empresas e causando o desemprego.