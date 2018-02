Conta de luz segue sem cobrança extra em março, diz Aneel

São Paulo – As contas de luz permanecerão com bandeira tarifária verde em março, o que não gera custo adicional para os consumidores, em meio a condições favoráveis de geração hidrelétrica no sistema brasileiro, disse nesta sexta-feira a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

O mecanismo tarifário, que eleva o custo da energia em momentos de escassez, quando são acionados os patamares amarelo ou vermelho da bandeira, se mantém no verde desde janeiro, com ajuda de uma recuperação no volume de chuvas na região das usinas hídricas do país.

O anúncio da Aneel confirma previsões de especialistas, que haviam dito à Reuters mais cedo nesta segunda-feira que a bandeira deveria continuar no patamar verde.