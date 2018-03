Conta de luz segue sem cobrança extra em abril, diz Aneel

São Paulo – As contas de luz continuarão com bandeira tarifária verde em abril, o que significa que não haverá cobranças adicionais junto aos consumidores devido a uma condição favorável de geração nas hidrelétricas, principal fonte de energia do Brasil, disse nesta quinta-feira a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

As chamadas bandeiras tarifárias geram custos adicionais quando nos patamares amarelo ou vermelho, acionados em meses em que a oferta de energia é menor. Neste ano, elas têm ficado no patamar verde desde janeiro, após meses consecutivos de bandeira vermelha na reta final do ano passado.