Conta de luz segue com bandeira verde em março, diz Aneel

São Paulo – As contas de luz dos brasileiros continuarão em março com bandeira tarifária verde, que não gera cobranças adicionais, em meio a uma geração hidrelétrica ainda elevada no país apesar de chuvas fracas em janeiro, disse a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

As bandeiras geram custos extras para os consumidores quando saem do verde para o patamar amarelo ou vermelho, em mecanismo que visa sinalizar uma eventual redução na oferta de energia.

As contas de luz estão com bandeira verde desde dezembro de 2018.