Consumo e soja aceleram crescimento dos EUA no segundo trimestre

O Produto Interno Bruto cresceu a uma taxa anualizada de 4,1 por cento, com elevação dos gastos do governo, disse o Departamento do Comércio em um retrato do PIB do segundo trimestre nesta sexta-feira. Foi a melhor performance desde o terceiro trimestre de 2014.

Os números do segundo trimestre vieram em linha com as projeções dos economistas.

O crescimento do PIB no trimestre entre janeiro e março foi revisado para um ritmo de 2,2 por cento em relação à taxa de 2,0 por cento relatada anteriormente, para englobar novas informações sobre fontes e melhorias na metodologia.

Em comparação com o segundo trimestre de 2017, a economia cresceu 2,8 por cento. A produção cresceu 3,1 por cento no primeiro semestre de 2018, colocando a economia à caminho de atingir a meta de crescimento anual de 3 por cento do governo Trump.

A medida da demanda doméstica subiu a uma taxa de 4,3 por cento no segundo trimestre. Antes da divulgação, o presidente Donald Trump e membros de sua equipe econômica vinham promovendo a visão de que o crescimento do segundo trimestre seria forte.

No começo da semana, Trump publicou em sua conta particular no Twitter que os EstadosUnidos têm “os melhores números financeiros do planeta”.

Com o relatório desta sexta-feira, o governo também publicou revisões abrangentes dos dados anteriores do PIB, que não alteraram o quadro econômico apresentado anteriormente.