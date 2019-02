Consumo de gás natural tem novo recorde histórico

São Paulo – O consumo de gás natural no Brasil registrou novo recorde histórico em maio, ao totalizar 73,263 milhões de metros cúbicos diários (m³/d) do insumo em média.

O montante representa uma expansão de 25,85% em relação a maio de 2012 e de 7,60% na comparação com abril deste ano, segundo dados divulgados nesta quarta-feira pela Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Natural (Abegás).

O resultado de maio foi puxado pelo consumo recorde do segmento termelétrico, que utilizou 30,7 milhões de m³/d em média. O resultado representou uma expansão de 99% em relação a maio de 2012. Na comparação com abril deste ano, o consumo de gás para geração elétrica teve alta de 15,2%.

Nessa base comparativa mensal, o maior destaque ficou por conta do consumo residencial, com alta de 23,9%. O consumo de gás pelo segmento residencial alcançou 1,1 milhão de m³/d. Na comparação com maio do ano passado, o consumo residencial cresceu 24,7%.

Outro destaque positivo ficou por conta do segmento comercial, com consumo de 800,7 mil m³/d em maio. O volume representa uma expansão de 14,7% em relação a maio do ano passado e de 11,4% na comparação com abril deste ano. O consumo industrial e automotivo, por outro lado, apresentou retração em ambas as comparações.

O segmento industrial demandou em média 28,5 milhões de m³/d em maio, queda de 0,9% em relação a maio do ano passado e de 0,4% ante abril deste ano. No caso do segmento automotivo, o consumo totalizou 5,1 milhões de m³/d, queda de 0,1% em relação a abril deste ano e de 3,23% ante maio de 2012.

Na análise por regiões, o Sudeste segue como maior consumidora do energético com um volume médio de 50 milhões de metros cúbicos diários, seguido pela Região Nordeste, com 11,4 milhões de m³/d, e pela Região Sul, com 6,8 milhões m³/d.