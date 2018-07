Consumo de gás natural cresce 4% em maio ante abril, diz Abegás

São Paulo – O consumo de gás natural no País apresentou crescimento de 4% em maio, ante abril para 59,46 milhões de metros cúbicos/dia, informou nesta quinta-feira, 5, a Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás). Na comparação com maio de 2017 houve uma queda de 5,4%. Já no acumulado dos cinco meses do ano, a alta em 2018 é de 2,6%.

Os números fazem parte de levantamento estatístico da Abegás feito com concessionárias em 20 Estados, reunindo dados em diversos segmentos: residencial, comercial e automotivo, entre outros.

Segundo a associação, o destaque em maio foi o consumo do Gás Natural Veicular (GNV), com aumento de 1,6% na comparação com abril. “O GNV segue competitivo em todo o País. Com o desabastecimento de combustíveis líquidos causado durante a paralisação dos caminhoneiros, o consumo de GNV subiu”, destaca em nota o presidente executivo da Abegás, Augusto Salomon.

A alta foi de 13,9% em relação a maio de 2017 e de 10,2% no acumulado do ano frente aos cinco meses iniciais de 2017. Houve ainda um aumento médio de 60 a 70% na procura pela conversão de veículos a GNV, que resultará em aumento do consumo nos próximos meses, destaca a Abegás.

“Incentivar o GNV é estratégico para o País. Por ser distribuído em tubulações, não depende do fornecimento por veículos. Além do mais, é menos poluente que os combustíveis líquidos, especialmente na comparação do diesel, o que faz dele uma alternativa para uso em veículos pesados, inclusive em transporte público municipal”, defende o presidente executivo da Abegás.

O número de consumidores de gás natural já ultrapassa mais de 3,381 milhões de clientes, segundo a associação.