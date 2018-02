Consumo de energia sobe 0,8% em 2017 e volta a níveis de 2015

São Paulo – O consumo de energia elétrica no Brasil cresceu 0,8 por cento em 2017 frente a 2016, para 463.948 GWh, e voltou a níveis próximos aos de 2015, após cair nos dois anos anteriores em meio à crise econômica, disse a Empresa de Pesquisa Energética (EPE).

Todos os segmentos de consumo registraram alta, em especial o industrial, que avançou 1,3 por cento, para 165.883 GWh, destacou a EPE em boletim na noite de quarta-feira.

O setor residencial teve aumento de 0,8 por cento no ano passado, para 133.904 GWh, enquanto o comercial, de 0,3 por cento, para 88.129 GWh. Outros segmentos cresceram 0,7 por cento em consumo de energia, para 76.032 GWh.

Por regiões geográficas, o Sul foi a que mais aumentou o consumo em 2017, com alta de 3 por cento. Em contrapartida, no Nordeste a demanda diminuiu 0,1 por cento. No Sudeste, principal centro de carga, houve alta de 0,3 por cento.

Considerando-se apenas o mês de dezembro, o consumo no Brasil foi 1,7 por cento maior frente igual período de 2016, com 39.288 GWh, puxado pelo setor industrial (+4,4 por cento), seguido de comercial (+1,4 por cento) e residencial (+0,3 por cento). Outros setores caíram 0,9 por cento em consumo no último mês do ano passado.