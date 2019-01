Consumo de eletricidade no Brasil cai 0,6% em setembro, diz CCEE

São Paulo – O consumo de eletricidade no Brasil registrou uma queda de 0,6 por cento no mês de setembro na comparação com igual período do ano passado, de acordo com relatório da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) divulgado nesta quarta-feira, 3.

O consumo no mercado regulado, no qual os consumidores são atendidos pelas distribuidoras, recuou 2,2 por cento, enquanto no mercado livre de energia, no qual as empresas compram energia diretamente dos fornecedores, houve um crescimento de 3 por cento.