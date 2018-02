Consumidor crê que inflação será de 5,4% nos próximos 12 meses

A expectativa mediana dos consumidores brasileiros – em fevereiro deste ano – para a inflação nos próximos 12 meses ficou em 5,9%. A taxa é a mesma da pesquisa anterior, quando foi atingido o menor nível desde setembro de 2007 (5,2%).

Na comparação com fevereiro de 2017, houve recuo de 1,9 ponto percentual porque naquela ocasião a inflação esperada era de 7,8%. Os dados foram divulgados hoje (22), no Rio de Janeiro, pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

Inflação oficial em 2017 foi de 2,95%

Segundo a FGV, a expectativa dos consumidores mantém-se na faixa dos 5%, mesmo com a inflação oficial do país tendo ficado em 2,95% em 2017 e a expectativa do mercado para 2018 ser hoje inferior a 4%.

“Os consumidores seguem o comportamento de superestimar a inflação oficial e, neste contexto, a tendência é que a expectativa para a inflação continue no patamar dos 5% nos próximos meses”, diz nota da FGV.