Consultoria Safras vê recuo de 17,6% na colheita de milho do Brasil

São Paulo – A produção brasileira de milho deverá totalizar 88,9 milhões de toneladas na temporada 2017/18, com retração de 17,6 por cento sobre a safra recorde no ciclo anterior, de 107,9 milhões de toneladas, segundo relatório divulgado nesta sexta-feira pela consultoria Safras & Mercado.

A queda ocorre em meio a uma retração de 12,5 por cento na área plantada, que ocuparia 16,145 milhões de hectares.

O levantamento projeta rendimento médio de 5,510 toneladas por hectare, versus 5,846 toneladas por hectare na safra passada.

A primeira safra no centro-sul, em período de colheita, deverá atingir 24,1 milhões de toneladas, com um recuo de 27 por cento na comparação anual. A área deverá passar de 5,306 milhões para 4,086 milhões de hectares, com preços menores na época de plantio levando muitos produtores a optarem pela soja.

O levantamento indica semeadura de 10,625 milhões de hectares na segunda safra, também chamada de safrinha, queda de 7,5 por cento na comparação anual, disse a consultoria.

Com rendimento de 5.508 quilos por hectare, a produção da safrinha no centro-sul está estimada em 58,525 milhões de toneladas, 13,1 por cento abaixo de 2016/17, quando as condições climáticas foram mais favoráveis, inclusive permitindo um plantio dentro de uma janela com maior potencial produtivo.

A Safras indica ainda produção de 6,333 milhões de toneladas para as regiões Norte e Nordeste, versus 7,267 milhões produzidas no ano anterior.