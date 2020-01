Gestora Pátria oferece R$ 1,1 bi e vence leilão de rodovias em São Paulo

São Paulo — O consórcio formado por Pátria Investimentos e o fundo soberano de Cingapura venceu nesta quarta-feira leilão das Rodovias Piracicaba-Panorama, no Estado de São Paulo, oferecendo outorga de 1,1 bilhão de reais e superando o grupo Ecorodovias, que ofereceu 527 milhões de reais. O lance mínimo do leilão era de 15 milhões de reais.

O leilão realizado na B3 envolve 1.273 quilômetros de estradas e segundo o governo paulista representou a maior malha já licitada em um único lote no país.

Representantes do Pátria não comentaram a vitória e não foi possível contatar o representantes do GIC.

O grupo de investimento havia tentado obter a concessão da Rodovia de Integração do Sul (RIS) em leilão do governo federal no final do ano passado, oferecendo deságio de 38,7% em tarifa de pedágio, mas acabou perdendo a disputa para a CCR. Em 2017, o Pátria venceu leilão da Rodovias Centro Oeste Paulista, com lance de cerca de 900 milhões de reais e ágio de 131%.

CCR e Arteris não participaram do leilão.

O governador de São Paulo, João Doria, classificou o resultado do leilão desta quarta-feira como um marco histórico devido ao ágio de mais de 7.000% pago pelo vencedor. O valor, porém, é pouco mais da metade da outorga mínima original. Segundo ele, o governo paulista deve intensificar a agenda de leilões de infraestrutura, leiloando no primeiro semestre 21 aeroportos regionais e também licitando os portos de Santos e de São Sebastião ainda neste ano.

A concessão de 30 anos da Rodovias Piracicaba-Panorama (Pipa) prevê investimentos de 14 bilhões de reais para a infraestrutura rodoviária que atravessa São Paulo desde a região de Campinas até o extremo oeste do Estado, na divisa com o Mato Grosso do Sul, informou a agência estadual de transportes, Artesp.

O governo paulista havia dito que para obter mais investimentos e modicidade tarifária no pedágio adotou estratégia de reduzir de 2 bilhões para 15 milhões de reais o valor mínimo da outorga.

Pátria e GIC terão que fazer 600 quilômetros de duplicações e novas pistas na concessão. O modelo tarifário do leilão prevê desconto de 5% para os usuários de sistema de pagamento automático.

O contrato também estabelece desconto no pedágio para usuários frequentes, voltado principalmente a moradores de pequenas cidades que usam as rodovias quase que diariamente para acessar a rede de comércio e serviços de municípios vizinhos, afirmou a Artesp.