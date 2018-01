Consórcio da CCR vence leilão de linhas do Metrô de SP

O consórcio Via Mobilidade, liderado pela CCR venceu nesta sexta-feira o leilão de concessão das linhas 5-Lilás e 17-Ouro do Metrô de São Paulo, com ágio de 185 por cento em relação ao valor mínimo de outorga.

O grupo ofereceu 553,88 milhões de reais pelo lote com as duas linhas que tinha lance mínimo de 194,3 milhões de reais (valor reajustado). O outro participante do consórcio é a empresa RuasInvest Participações.

O outro proponente no certame foi o consórcio Metrô São Paulo, constituído pelas empresas CS Brasil Transportes de Passageiros e Serviços Ambientais – da JSL – e Seoul Metro, que ofereceu 388,5 milhões de reais pelas linhas.