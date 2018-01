Conselho estadual aprova retomada de privatização da Cesp

São Paulo – O Conselho Diretor do Programa Estadual de Desestatização (CDPED) de São Paulo aprovou na noite de segunda-feira a retomada do processo de privatização da elétrica Cesp, de acordo com ata no Diário Oficial do Estado de São Paulo desta terça-feira.

A decisão ocorre após a publicação de um decreto federal na semana passada, o 9.271/2018, permitindo que concessões de geração municipais e estaduais possam ser prorrogadas por até 30 anos em uma desestatização.

O governo de São Paulo chegou a agendar um leilão de venda de sua fatia controladora na Cesp para setembro do ano passado, a um preço de 16,80 reais por ação, mas na época não houve interesse de investidores devido ao pouco prazo para explorar os ativos da companhia, cujas concessões vencem entre 2020 e 2028.

Conforme análise do Itaú BBA, o valor da Cesp deve subir significativamente após o decreto federal.