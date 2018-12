Conselho dos EUA confirma que China retomou importações de soja americana

Pequim – Importadores chineses voltaram a comprar soja americana na quarta-feira (12), segundo Xiaoping Zhang, diretor para a China do Conselho de Exportação de Soja dos EUA. Ele confirmou que negócios foram fechados, mas não detalhou os volumes das compras.

“É uma notícia muito boa para cultivadores de soja já que sinaliza que a China está de volta ao mercado”, comentou Xiaoping. “Não sabemos os números específicos, mas esse é um sinal muito bom.”

No último dia 1º, EUA e China fecharam um acordo de trégua comercial por 90 dias. Pelo que ficou acertado, Washington não mais elevará tarifas sobre US$ 200 bilhões em bens chineses na virada do ano e Pequim se comprometeu a ampliar compras de produtos agrícolas, industriais e do setor de energia dos EUA. Fonte: Dow Jones Newswires.