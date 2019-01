Conselho do FMI se reunirá para analisar dados da Venezuela

O Conselho Executivo do Fundo Monetário Internacional (FMI) vai se reunir nas “próximas semanas” para discutir a situação da Venezuela, que no ano passado finalmente entregou ao organismo seus dados econômicos, informou nesta quinta-feira um porta-voz do organismo.

Em meados de dezembro, o FMI tinha indicado que estava examinando os dados transmitidos por Caracas, após meses tentando fazer a Venezuela oferecer os dados.

O porta-voz do organismo, Gerry Rice, não revelou o conteúdo dos dados.

“Esperamos que nosso Conselho volte a se reunir para tratar deste tema nas próximas semanas” para avaliar a situação, levando em conta os novos dados, afirmou Rice.

No começo de maio, o FMI tinha ordenado que Caracas entregasse dados econômico confiáveis e tinha pressionado, emitindo uma “declaração de censura” ao país por faltar com suas obrigações com o organismo.

De acordo com o FMI, esses dados são essenciais para compreender a crise econômica da Venezuela e “elaborar um plano de soluções em potencial”.

A Venezuela obtém 96% de suas receitas do petróleo, mas a produção da commodity alcançou seu nível mais baixo em 30 anos, à medida que se agrava a crise econômica e política no país.