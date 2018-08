Conheça uma fábrica de bonecas sexuais na China

Da redação com Reuters

Por Da redação com Reuters

São Paulo – A WMDOLL, uma das maiores fabricantes de bonecas sexuais da China, lançou no final de 2016 uma linha com o que chama de “inteligência artificial”.

Os recursos da boneca, na verdade, são pouco inteligentes: vão de conversas simples a olhos, troncos e braços que se movem.

As exportações respondem por 80% das vendas da empresa e metade do volume exportado vai para os Estados Unidos, país com o qual a China está em forte tensão comercial e uma escalada de tarifas.

A fábrica tem mais de 200 empregados em tempo integral produzindo cerca de 2 mil bonecas por mês, todas feitas à mão.

Há dezenas de formatos de corpos diferentes e mais de 260 tipos de rosto, e os clientes podem personalizar vários aspectos da aparência da boneca – como altura, penteado e cor do olho.

Bonecos masculinos respondem apenas por cerca de 1% dos produtos e são adquiridos principalmente por clientes homens.

Aly Song, fotógrafo da Reuters, foi conhecer a fábrica localizada em Zhongshan, na província de Guangdong. Veja as fotos: