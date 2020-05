Conheça o plano de reabertura do estado de São Paulo após quarentena

A extensão da quarentena em todo o estado de São Paulo até o dia 31 de maio foi anunciada nesta sexta-feira, 8, pelo governador João Doria em coletiva de imprensa na qual também foram divulgadas algumas diretrizes para o plano de retomada econômica.

O critério para relaxamento da quarentena será quando houver redução sustentada dos casos e a ocupação dos leitos de UTI estiver inferior a 60%.

“Estamos prontos para colocar o plano em vigor no momento em que os indicadores de saúde determinarem que é o momento seguro”, disse a economista Ana Carla Abrão, coordenadora do Conselho Econômico do Estado de São Paulo.

O grupo, criado para auxiliar o governo estadual no diagnóstico das medidas, também contou com a colaboração dos economistas Alexandre Schwartzman, Eduardo Haddad e Persio Arida.

Foram ouvidas 150 entidades e 250 empresas. Transportes e educação receberão tratamento próprio.

Mas de forma geral, a flexibilização terá quatro fases, com priorização de setores de acordo com a “vulnerabilidade econômica e empregatícia”.

De 67 setores econômicos, 15 foram identificados como mais críticos. São eles:

Serviço doméstico

Organizações associativas e outros serviços pessoais (academia e beleza)

Atividades artísticas, criativas, eventos e espetáculos (economia criativa)

Comércio

Construção civil e infraestrutura

Outras atividades administrativas, turismo e serviços complementares

Alojamento e hotelaria

Edição e edição integrada à impressão

Alugueis não imobiliários e gestão de ativos de propriedade intelectual

Alimentação, bares e restaurantes

Atividades imobiliárias

Transporte terrestre

Transporte aéreo

Educação pública

Economia criativa – produção audiovisual

Patricia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, destacou que a economia será retomada em várias etapas e com novos procedimentos.

“A gente não vai voltar à normalidade enquanto estivermos convivendo com a covid-19. Teremos de fazer essas atividades de forma diferente, por isso o trabalho de protocolos é tão importante”, disse Ellen.

A previsão é que os protocolos sejam finalizados e anunciados nos próximos dias e que a intensidade desses protocolos seja mais forte num primeiro momento e flexibilizadas ao longo do tempo.

O prefeito Bruno Covas lembrou que não há oposição entre saúde e economia, ponto também levantado por Henrique Meirelles, secretário da Fazenda do estado.

“Circula em meios de opinião e poder que o isolamento é o que está causando a crise. Não é. É o contrário. A crise é causada pela pandemia. Isso parece óbvio, mas o discurso e as ações de muitos estão exatamente agindo na direção contrária”, disse Meirelles.

Ele deu o exemplo de setores em que não há restrição legal, como o de serviços domésticos, mas que ainda assim é um dos mais afetados devido às mudanças de comportamento.

