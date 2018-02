Congresso dos EUA pode prorrogar financiamento do governo

A Câmara de Representantes do Congresso americano deve dar, nesta terça-feira (6), o primeiro passo para aprovar uma renovação temporária do financiamento do governo, diante da falta de um acordo que permita a definição de um orçamento federal.

Os deputados devem votar nesta tarde uma extensão do plano de financiamento até 23 de março, já que a última renovação temporária expira à meia-noite desta quinta-feira, dia 8 de fevereiro.

Caso as duas Câmaras não consigam aprovar a renovação, o governo será obrigado a fechar as portas novamente por falta de orçamento, o temido “shutdown” que já aconteceu entre 21 e 23 de janeiro.

O ano fiscal começou em 1 de outubro, mas republicanos e democratas não conseguiram definir e aprovar um orçamento federal válido para 2018. Desde então, o governo funciona a base de renovações temporárias de emergência.

Os democratas têm duas exigências centrais para participarem da aprovação do orçamento federal.

A primeira é o que o aumento previsto nos gastos em Defesa seja acompanhado de uma expansão dos gastos internos do país.

A segunda exigência é que o orçamento inclua um mecanismo para regularizar a situação de cerca de 690 mil imigrantes que ficaram desprotegidos com o fim do programa Daca.

Observadores políticos indicam que é possível que a renovação temporária do financiamento do governo seja aprovada na Câmara de Representes, mas indicaram que no Senado o cenário é mais difícil.

Para que a medida seja aprovada no Senado, são necessários 60 votos, mas os republicanos têm apenas 51 assentos. Assim, eles precisam obrigatoriamente do apoio de pelo menos uma parte da bancada democrata.